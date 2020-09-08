До редакторки білоруського порталу TUT.BY прийшли з обшуком

Вранці 8 вересня в квартиру редакторки відділу новин опозиційного порталу TUT.BY Галини Уласик силовики прийшли з обшуком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY.

Як повідомила колегам Уласик, з ранку хтось наполегливо стукав і дзвонив у двері, але оскільки вона нікого не чекала, двері не відкрила. Сусіди повідомили їй, що бачили біля під'їзду трьох чоловіків у балаклавах. Через пів години у двері знову почали дзвонити. Уласик та її донька встигли повідомити, що у квартиру намагаються потрапити силовики - у них є санкція на обшук, порушено кримінальну справу. Після цього зв'язок з Уласик та її донькою обірвався.

О 9:55 двоє міліціонерів вивели доньку Уласик, посадили в машину і відвезли. Вона встигла повідомити, що її затримали за адміністративним процесом за ст. 23.34 КоАП (участь у несанкціонованій акції). У квартирі залишилася Галина Уласик, там проходить обшук, привели понятих.

Отримати коментар у МВС не вдалося. У СК повідомили, що поки що не мають інформації, але нададуть її пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати у Вільнюс.

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Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.BY