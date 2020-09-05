У Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії за підтримку протестів

Представники білоруської IT-компанії PandaDoc, що зазнала переслідувань у зв'язку з ініціативою про працевлаштування колишніх силовиків, звільнених за підтримку протестів, вимагають від влади припинити репресії та звільнити своїх колег.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радые Свабода.

Наразі у в'язницях перебувають чотири працівники компанії: Юлія Шардика, головний бухгалтер; Дмитро Рабцевич, директор; Віктор Кувшинов, директор продукту; Владислав Михалап, очільник відділу HR.

“Ми будемо боротися. Ми будемо тиснути економічно, політично, інформаційно. Ми будемо далі боротися, позбавляючи режим валютних надходжень та податків", - заявив засновник компанії Микита Мікадо в опублікованому відео.

2 вересня в офісі PandaDoc у Мінську відбувся обшук, під час якого було заблоковано понад 20 працівників, 7 з яких були затримані для допиту.

Протягом наступних 2 днів співробітники Департаменту фінансових розслідувань опитали понад 100 працівників компанії. Весь цей час затриманим співробітникам не дозволяли зустрічі з адвокатами та не вживали заходів щодо завершення розслідування.

Робота білоруського офісу практично паралізована, заявили в компанії.

Згідно з апеляційною скаргою обвинувачених, 4 вересня стало відомо, що кримінальну справу за частиною 4 статті 210 Кримінального кодексу було порушено заднім числом. Працівників компанії звинувачують у розтраті з бюджету близько 107 000 білоруських рублів, використовуючи службове становище, завдавши тим самим шкоди державі. Їх затримали на 2 місяці.

«Ми заявляємо, що ці звинувачення абсолютно неправдиві та не мають підстав. Вся діяльність компанії велася у повній відповідності до законодавства, що підтверджується неодноразовими результатами міжнародних аудитів та перевірок",- заявили у IT-компанії.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікації.

Фото: Tut.by