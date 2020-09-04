ЗМІ повідомляють про затримання студентів і блогера у Мінську

Силовики провели у п'ятницю грубе затримання студентів Мінського державного лінгвістичного університету, відомо мінімум про п'ятьох затриманих.

Про це повідомляє TUT.by, передає Укрінформ.

Як зазначається, у двір МДЛУ приїхали три тонованих мікроавтобуси з ОМОНом, без розпізнавальних знаків і номерів.

Очевидці повідомляють, що в навчальному закладі розпочалися жорсткі затримання. На даний момент відомо про п'ятьох затриманих студентів.

Причина затримань уточнюється.

Крім цього, правозахисний центр «Весна» повідомляє про затримання у Мінську блогера Павла Спіріна.

Затримання відбулося у рамках кримінальної справи за ч. 1 ст. 130 КК РБ - «Умисні дії, спрямовані на розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою расової, національної, релігійної, мовної чи іншої соціальної приналежності».

Повідомляється, що справа пов'язана з фільмом Спіріна «Грань», внесеним до списку екстремістських матеріалів. Справу веде головне управління Слідчого комітету. Відомо, що у будинку Павла Спіріна був обшук.

Білоруський блогер і юрист Павло Спірін став відомим після виходу фільму «Вітчим» наприкінці 2017 року на його ютуб-каналі. Стрічка з різкою критикою на адресу Олександра Лукашенка тоді зібрала більше мільйона переглядів. Цього року Спірін хотів балотуватися у президенти, однак ЦВК не зареєструвала ініціативну групу блогера.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів проведених 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% .

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять хзагиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY