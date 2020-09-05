В ЄС оприлюднили пропозиції щодо обмеження подорожей в умовах пандемії

Європейська комісія оприлюднила пропозиції щодо координації на рівні ЄС дій національних урядів, спрямованих на обмеження подорожей в умовах пандемії коронавірусу.

Про зміст цих пропозицій, які будуть винесені на розгляд Європейської ради, у відеозверненні розповіла президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Унаслідок пандемії коронавірусу багато національних урядів протягом минулих місяців ввели обмеження на подорожі. Спроби обмежити розповсюдження вірусу є дійсно важливими. Але громадяни часто не отримують належної інформації, куди вони можуть поїхати, яких правил дотримуватися під час таких подорожей і що робити, щоб залишатися у безпеці. Як могли переконатися багато людей – ці правила дуже часто змінюються. Тож нам потрібно досягти більшої ясності та передбачуваності. Саме тому сьогодні ми запропонували спільний підхід до таких заходів», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Перший захід у цьому контексті стосуватиметься введення спільного для всіх країн ЄС кольорового коду. Завдяки цьому громадяни зможуть чітко визначати, відвідання яких регіонів у Європі є ризикованим. Європейський центр профілактики та контролю захворюваності щотижня випускатиме оновлену мапу таких зон на основі інформації від національних урядів. Залежно від епідеміологічної ситуації країни та регіони позначатимуться зеленим, помаранчевим або червоним кольором.

По-друге, вводяться спільні підходи до обмежень для всіх, хто відвідували «червоні» зони. При цьому, за словами президента Єврокомісії, жодному громадянину ЄС не можуть заборону відвідувати будь-яку країну Євросоюзу. Натомість широко використовуватимуться тести та карантинні заходи, які будуть чітко визначені для відвідувачів кожної з «кольорових» зон. Це має принести європейцям більше ясності та передбачуваності.

Нарешті, як зауважила Урсула фон дер Ляєн, має бути налагоджена система інформування громадян на рівні ЄС, завдяки якій усі європейці отримуватимуть точну і своєчасну інформацію щодо змін епідеміологічної ситуації та про обмежувальні заходи, що застосовуються у цьому зв’язку.

Як повідомлялося, із початком другої хвилі пандемії коронавірусу, яка триває в Європі вже більше місяця, деякі держави ЄС (зокрема, Угорщина, Франція, Іспанія) оголосили про обмеження на подорожі до країн або до окремих регіонів. Практично всі національні уряди ввели правила поведінки для людей, що прибувають або повертаються з «червоних» зон, включаючи обов’язкове тестування та самоізоляцію. Через це тисячі людей в період літніх відпусток стикнулися з незручностями та перешкодами під час подорожей. Пропозиції Єврокомісії, що були представлені 4 вересня, мають на меті впорядкувати протиепідемічні заходи в країнах ЄС та забезпечити всіх громадян оперативною інформацією.