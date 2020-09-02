Єврокомісія відреагувала на обмеження щодо в'їзду від Угорщини

Єврокомісія у зв’язку із запровадженням Угорщиною нових обмежень на в’їзд до країни в рамках боротьби з коронавірусом направила угорському уряду лист із попередженням про неприпустимість дискримінації європейців за ознакою громадянства.

Про це у вівторок під час онлайно-брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії з питань правосуддя, рівності та верховенства права Крістіан Віганд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Єврокомісари Рейндерс (з питань юстиції) і Йоганссон (із внутрішніх справ) направляють листа угорським колегам, у якому підкреслюється, що не може бути дискримінації між громадянами ЄС, коли йдеться про запровадження обмежень на подорожі. Для вільного руху визначені чіткі правила на рівні Європейського Союзу, яких має дотримуватися кожна з країн-членів», - зауважив речник.

Він уточнив, що йдеться про вибірковість обмежень на подорожі, які застосовує Угорщина. Зокрема, такі обмеження не поширюються на громадян окремих країн-членів, зокрема, Чеської Республіки, Словаччини й Польщі. За словами речника, цього не має відбуватися, оскільки правила щодо вільного переміщення осіб рівною мірою поширюються на всіх громадян Європейського Союзу.

За словами Віганда, Єврокомісія неодноразово наголошувала на необхідності тісної координації між країнами-членами ЄС у застосуванні обмежувальних заходів, спрямованих проти поширення коронавірусу.

«Спільні виклики, що постають перед Європою, вимагають європейської координації. Єврокомісія 7 серпня надіслала листи країнам-членам з цього питання. Минулого тижня вона представила ще один документ для обговорення, який має на меті підвищити таку координацію... Виходячи з першої позитивної реакції від країн-членів, головні тези цього документа були підтриманні головуванням Ради ЄС та будуть обговорені завтра під час засідання Ради постійних представників», - сказав речник Єврокомісії.

Він повідомив, що йдеться про пропозиції Єврокомісії для розробки рекомендацій на рівні Ради ЄС щодо координації «противірусних» обмежувальних заходів, робота над якими, як очікується, буде завершена протягом кількох наступних днів.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 вересня Угорщина закриває кордони для іноземців у зв’язку з “другою хвилею” епідемії коронавірусу, хоча залишає дозвіл на транзитний проїзд. Планується, що такі обмеження діятимуть один місяць. Як заявили в уряді Угорщини, відповідне рішення ухвалено у зв’язку з тим, що багато нових заражень в Угорщині були "завезені з-за кордону".

За даними Worldometer, в Угорщині станом на 1 вересня зафіксовано 6 257 випадків коронавірусу, 616 осіб померли.