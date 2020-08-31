Словаччина змінює порядок в’їзду для українців

Словаччина з 1 вересня впроваджує зміни до порядку в'їзду іноземців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті ДПСУ у Фейсбук.

Відповідно до повідомлення, що надійшло від Прикордонної поліції Словацької Республіки, з 1 вересня при перетині кордону від осіб, що прямують з України до Словаччини, вимагатимуть підтвердження реєстрації на спеціальній веб-сторінці для реєстрації осіб, що прибули із «ризикової країни».

Підтвердження надсилатимуть на електронну пошту, вказану при реєстрації.

Як повідомляв Укрінформ, за останню добу в Україні зареєстровано 2 141 випадок зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 121 215.