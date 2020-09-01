Україна не зазнала збитків через закриття кордонів — Шмигаль

Україна не зазнала збитків унаслідок закриття кордонів для громадян інших держав.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на програмі "Сніданок з 1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Збитків немає. 21 тисяча іноземців заїхала в Україну з часу закриття станом на вчора, за даними Прикордонної служби. Тому це велика кількість. Єдине що - за кожного із цих людей, які в’їхали, є хтось відповідальний: або бізнес, або дипломати, або навчальні заклади. Тобто всі ці люди в’їжджають, вони роблять тести, вони перебувають під контролем однієї з офіційних українських юридичних або фізичних осіб, якщо це родичі", - розповів глава уряду.

Він зауважив, що Україна не одна ухвалила таке рішення: "Слідом за нами рішення про закриття кордонів почали приймати інші європейські країни – Угорщина, інші країни розглядають зараз цю можливість".

За словами Прем'єр-міністра, це рішення має на меті зупинити імпорт коронавірусу в Україну. "Тобто, ми боремося всередині країни з розірванням ланцюжків на локальних рівнях, але величезна кількість людей сюди приїжджає, є туристи, які приїжджають і неконтрольовано перебувають у країні, не дотримуючись тих необхідних заходів, які треба дотримуватися. Тому один із заходів адаптивного карантину - це закриття кордонів на в’їзд великої кількості іноземців, для того, щоб зупинити цей ланцюжок", - пояснив він.

Водночас на уточнювальне запитання, коли ж державні кордони для іноземців знову відкриють, глава уряду відповів: "Коли в нас почнеться спад, коли ми пройдемо пік захворюваності".

За словами Шмигаля, на сьогодні в Україні щодня на COVID-19 захворює від 2 тис. до 2,5 тис. людей. "За розрахунками і прогнозами до кінця вересня початку жовтня ця цифра зросте до трьох тисяч захворілих щодня. Це завантаження лікарень більш ніж на 80%", - наголосив Прем'єр-міністр.

За його словами, кордони для іноземців будуть відкриті, "коли протягом двох тижнів буде йти зменшення приросту захворілих, будь-яке".

"Але поки що кордони закриті до кінця вересня. Якщо буде зниження, відкриємо швидше, якщо не буде – будемо приймати окреме рішення - відкривати чи продовжувати їх закриття", - зазначив Прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити на місяць в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року, за певними винятками для низки осіб.