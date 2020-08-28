Білоруси матимуть преференції при в’їзді в Україну попри закриття кордонів – Кулеба

Громадяни Білорусі користуватимуться преференційним режимом при в’їзді в Україну попри рішення про закриття кордонів для іноземців.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби під час онлайн-брифінгу в п’ятницю, 28 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу наголосити, що громадяни Білорусі, які будуть прагнути в’їхати на територію України, намагаючись уникнути тієї кризи, яка розгортається в сусідній, дружній нам країні, користуватимуться преференційним режимом, і Державна прикордонна служба розглядатиме їхні запити і надаватиме дозволи на в’їзд», - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, 26 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття Україною до кінця вересня кордонів для іноземців з огляду на продовження карантину, пов'язаного із захворюваністю на COVID-19.

Як відомо, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

За даними правозахисників, у ході протестів по країні більш як 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцеперебування було невідоме. За даними правозахисників, близько 450 з них були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих у ході протестів.