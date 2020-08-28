Україна закрила кордони для збереження здоров’я громадян — Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Рішення, яке ухвалив уряд, спрямоване на захист усіх українців і усіх іноземців. Тому ми не ухвалюємо рішень за дискримінаційними якимись критеріями, ми ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров’я громадян, незалежно від їх національності, громадянства чи релігійної приналежності”, - підкреслив Кулеба.
Він розповів, зокрема, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які є важливими з історичних причин для іноземців, й, за його словами, Рош га-Шана, коли відбувається масове паломництво хасидів до Умані, відноситься до таких свят.
Міністр також запевнив, що станом на сьогоднішній ранок скарг щодо ухваленого рішення не надходило.
“У принципі ця ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося”, - наголосив урядовець.
Водночас Кулеба нагадав, що весною була жорсткіша заборона на в’їзд, тому нинішнє рішення є “супер лайт-версією”, а МЗС, Державна прикордонна служба готові надавати максимальне сприяння і вирішувати будь-які проблемні питання, які будуть виникати у зв’язку зі спробами іноземних громадян в’їхати на територію України, у межах чинного законодавства.
Як повідомлялося, 27 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити на місяць в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року, за певними винятками для низки осіб.