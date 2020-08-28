Україна закрила кордони для збереження здоров’я громадян — Кулеба

Рішення уряду щодо обмеження в’їзду на територію України іноземних громадян спрямоване на захист здоров’я людей, незалежно від їх національності, громадянства чи релігійної приналежності

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рішення, яке ухвалив уряд, спрямоване на захист усіх українців і усіх іноземців. Тому ми не ухвалюємо рішень за дискримінаційними якимись критеріями, ми ухвалюємо такі рішення, які допомагають захистити здоров’я громадян, незалежно від їх національності, громадянства чи релігійної приналежності”, - підкреслив Кулеба.

Він розповів, зокрема, що в Україні з великою повагою ставляться до ключових свят громад, які проживають в Україні, або які є важливими з історичних причин для іноземців, й, за його словами, Рош га-Шана, коли відбувається масове паломництво хасидів до Умані, відноситься до таких свят.

Міністр також запевнив, що станом на сьогоднішній ранок скарг щодо ухваленого рішення не надходило.

“У принципі ця ситуація є абсолютно зрозумілою для світу, країни зараз вдаються до нечуваних кроків для захисту від пандемії, тому нічого сенсаційного не сталося”, - наголосив урядовець.

Водночас Кулеба нагадав, що весною була жорсткіша заборона на в’їзд, тому нинішнє рішення є “супер лайт-версією”, а МЗС, Державна прикордонна служба готові надавати максимальне сприяння і вирішувати будь-які проблемні питання, які будуть виникати у зв’язку зі спробами іноземних громадян в’їхати на територію України, у межах чинного законодавства.

Як повідомлялося, 27 серпня Кабінет Міністрів ухвалив рішення заборонити на місяць в'їзд іноземців в Україну з 00:00 28 серпня 2020 року, за певними винятками для низки осіб.