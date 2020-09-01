Київ та 16 областей: МОЗ назвало регіони зі значним поширенням COVID-19

Міністерство охорони здоров'я визначило регіони зі значним поширенням COVID-19 станом на 1 вересня. До списку потрапили Київ та 16 областей.

Як передає Укрінформ, відповідні показники по всіх областям оприлюднені на сайті МОЗ.

Так, до регіонів зі значним поширенням COVID-19 віднесено місто Київ, Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільску, Харківську, Хмельницьку, Чернівецьку, Чернігівську області.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення за останні 14 днів фіксується у Чернівецькій області - 274,1 на 100 тис. населення, Тернопільскій області - 221,3 на 100 тис. населення, Івано-Франківській області - 175 на 100 тис. населення, Рівненській області - 125,2 на 100 тис. населення, Харківській області - 112,4 на 100 тис. населення.

В МОЗ нагадали, що регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності у 40 на 100 тис. населення.

На підставі цих ознак, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів приймає рішення про встановлення на території регіону або окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону рівня епідемічної небезпеки "жовтий", "помаранчевий" або "червоний".

З діючими рівнями епідемічної небезпеки можна ознайомитись за посиланням.

Рішення про послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто не раніше як через 14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 вересня в Україні лабораторно підтверджено 123 303 випадки захворювання на COVID-19, за останню добу 2 088 нових випадків.

Фото Андрія Скакодуба