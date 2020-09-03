У ПАРЄ зареєстрували дві резолюції щодо Білорусі

У Парламентській асамблеї Ради Європи внесено два проєкти резолюції стосовно ситуації у Білорусі, де закликається провести фундаментальні реформи та повторні президентські вибори.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, документи плануються для розгляду на засіданні комітету з питань політики і демократії Асамблеї 8 вересня у форматі відеоконференції.

Запит на обговорення і подальше ухвалення проєкту резолюції «Заклик до запровадження інклюзивного політичного процесу у Білорусі» подав делегат від Великої Британії, представник політичної групи Європейських консерваторів та демократичного альянсу Дейм Черіл Гіллан.

Інший документ «Щодо надзвичайної необхідності виборчої реформи в Білорусі» ініціював британський парламентарій, представник політичної групи Європейських консерваторів та демократичного альянсу лорд Девід Бленкатра.

У проєкті резолюції «Заклик до запровадження інклюзивного політичного процесу у Білорусі» нагадується, що країна отримала статус спеціального гостя у ПАРЄ у 1992 році. Враховуючи відсутність демократичного прогресу, цей статус, а також заявка Білорусі про набуття членства в ПАРЄ від 1993 року були призупинені та заморожені у 1997-му.

Наголошується, що Асамблея залишає для Мінська двері відкритими для відновлення діалогу.

ПАРЄ неодноразово висловлювала занепокоєння щодо придушення основоположних свобод, прав людини, свободи ЗМІ, репресій проти громадянського суспільства та політичних в’язнів у Білорусі, а також застосування у країні смертної кари як вищої міри покарання.

Ситуацію актуалізували події після проведення 9 серпня президентських виборів, застосування надмірної сили правоохоронцями проти учасників мирних акцій протесту.

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Ці події вкотре засвідчили необхідність проведення у Білорусі глибоких реформ з метою адаптації законодавства, діяльності органів влади до міжнародних стандартів та на забезпечення прав людини.

У проєкті резолюції також констатується, що метою Ради Європи залишається сприяння вступу Білорусі до організації на засадах європейських цінностей і принципів. Серед конкретних механізмів такого співробітництва називається Венеціанська комісія (Комісія Ради Європи за демократію через право), де Білорусь є асоційованим членом.

Відтак, Асамблея готова підтримувати Білорусь на політичному і експертному рівнях заради налагодження мирного і демократичного політичного процесу у країні, проведення фундаментальних реформ.

Особливо відзначається необхідність проведення конституційної реформи, що повинно забезпечити інтеграцію країни до європейської родини.

У проєкті резолюції «Щодо надзвичайної необхідності виборчої реформи в Білорусі» нагадується, що делегації Парламентської асамблеї спостерігали за виборами у цій країні, починаючи з 1995 році. При цьому завжди відзначалися суттєві недоліки і порушення електорального процесу.

У проєкті резолюції наголошується, що Білорусь потребує проведення виборчої реформи за рекомендаціями ПАРЄ та у співпраці з Венеціанською комісією на заміну нинішньої, яка є скомпрометованою.

Окремо наголошується, що Асамблея не втручається у суверенні питання Білорусі, але закликає провести повторні президентські вибори за демократичним міжнародними стандартами, як цього вимагають сьогодні самі білоруси.

Серед делегатів ПАРЄ, які підписали зазначені проєкти резолюцій, відсутні парламентарії від Росії, а також інших країн, що нині є членами СНД, уряди яких визнали результати сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів були затримані понад 7 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Протестувальники оголосили у Білорусі загальнонаціональний страйк.

Окремо свої акції протесту проводять студенти та викладачі вишів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.