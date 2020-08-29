Тихановська: Ми бачимо Росію одним з учасників переговорного процесу

Якщо нам знадобиться міжнародне посередництво в переговорах, ми, звичайно ж, бачимо Росію як одного з учасників цього процесу. Росія - це країна, з якою ми дружимо.

Про це кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю Euronews, передає Укрінформ.

Тихановська сказала, що в республіці сталася внутрішня криза, яка не спрямована проти будь-якої держави, тому "ми беремо на себе відповідальність у вирішенні цієї кризи шляхом переговорів усередині країни".

"Вибори були сфальсифіковані. Народ розуміє, що нинішній президент... Вони його не вибирали. І вони захищатимуть свій вибір. Влада, яка є зараз, вони її вже не приймуть. Тому двовладдя як такого бути не може. У нас є один лідер, і народ, люди Білорусі знають, хто це", - сказала Тихановська .

Вона також розповіла про плани Координаційної ради опозиції.

"Вся діяльність Координаційної ради спрямована на переговори, діалог, ініціалізацію діалогу з урядом. Це і найближчі, і довгострокові плани. Ми сподіваємося, що діалог розпочнеться якомога швидше, щоб політична криза не вдарила дуже сильно по економіці країни", - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, які не згодні з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети.

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З початку протестів були затримані більш як 6,7 тисячі людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.