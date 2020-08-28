Лінкявічюс - про "санкційні погрози" Лукашенка: Він іде ва-банк

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко прагне за всяку ціну зберегти свій пост, чим і викликані загрози з його боку ввести санкції щодо Литви і Польщі.

Як передає Укрінформ з посиланням на DELFI, про це глава МЗС Литви заявив журналістам.

«Це (погрози про санкції - ред.) продовження інших його (Лукашенко - ред.) погроз. Природно, що він йде ва-банк, захищається всіма зрозумілими йому способами... Якісь його вчинки неадекватні, але важко давати якісь оцінки, це його природна захисна поведінка для збереження своєї посади, не звертаючи увагу ні на внутрішню ситуацію, ні на тиск міжнародної спільноти», - сказав Лінкявічюс.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пообіцяв відповісти на введення санкційних заходів низкою країн, серед яких Литва і Польща.

Як повідомлялося, МЗС Литви пропонує ввести національні санкції щодо 118 посадових осіб Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і надмірне застосування сили проти мирних протестувальників.

Євросоюз також обговорює можливість введення персональних санкцій щодо посадових осіб Білорусі.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

В ході протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцеперебування було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих в ході протестів.