У Білорусі опозиціонеру Статкевичу на два місяці продовжили арешт

Лідеру Білоруського національного конгресу, голові партії "Народна Грамада" Миколі Статкевичу продовжили термін утримання під вартою ще на 2 місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомила його дружина Марина Адамович у Фейсбуці.

З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в "неузгоджених акціях і підготовці до дій, які порушують громадський порядок".

Раніше Центрвиборчком Білорусі відмовив Статкевичу у реєстрації кандидатом на президентських виборах у Білорусі. Причиною стала непогашена судимість - у 2011 році Статкевича було засуджено до 6 років колонії за участь у протестах проти переобрання Лукашенка.

У 2015 році його було звільнено у зв'язку з указом про помилування.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточним їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.