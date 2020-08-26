Президента Чехії госпіталізували з переломом руки

Президент Чехії Мілош Земан зламав руку і був госпіталізований.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами прессекретаря президента Іржі Овчачека, 75-річного Земана доправили до військового госпіталю у Празі. Найближчим часом його прооперують.

Речник наголосив, що загрози життю глави держави немає.

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Зазначається, що 75-річний Земан, який у березні 2018 року розпочав свій другий п’ятирічний термін на посаді президента, страждає від невропатії нижніх кінцівок і змушений ходити з ціпком.

За даними чеських ЗМІ, Земан упав і зламав руку, бо не схотів скористатися ціпком.