Колишній Папа Римський тяжко захворів
Про це, як передає Укрінформ, дізналося німецьке видання Passauer Neue Presse від журналіста та біографа експонтифіка Петера Зевальда.
За словами автора книжок про колишнього главу Римсько-католицької церкви, стан здоров’я Бенедикт XVI є "дуже крихким".
У 93-річного священника після його повернення в Рим розвинулось бешихове запалення обличчя, яке є вірусною хворобою. У червні Бенедикт XVI побував у Регенсбурзі (Баварія) у свого брата, який через кілька днів після цього помер у віці 96 років.
Бенедикт XVI склав духовний заповіт, який має бути оприлюднений після його смерті. Він також заповів бути похованим у колишній гробниці Іоанна Павла II в крипті святого Петра (мощі попередника Бенедикта XVI зараз знаходяться в Соборі Святого Петра).
Севальд і Бенедикт XVI спільно опублікували чотири книги інтерв'ю, які були надруковані в близько трьох мільйонах примірників у всьому світі.
Ім’я Бенедикта XVI - Йозеф Ратцингер, місце народження – Баварія. У квітні 2005 року після смерті Папи Римського Іоанна Павла II був обраний главою Римсько-католицької церкви. У квітні 2013 року відрікся від Святого престолу.
Фото: pnp.de