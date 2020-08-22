Поліція відкрила 226 справ за порушення карантину в Україні

Поліціянти відкрили 226 кримінальних проваджень за порушення карантинних заходів із початку їх введення у нашій країні.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України, передає Укрінформ.

“Було відкрито 226 кримінальних проваджень. З них 114 – за ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Найбільше порушень згідно зі ст. 325 ККУ виявлено у Дніпропетровській (19 проваджень), Харківській (12), Закарпатській областях (8) та у Києві (7)”, - йдеться у повідомленні.

Також із початку введення урядом карантинних обмежень поліціянти склали на порушників 23 753 адмінпротоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

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Зазначається, що найбільше адмінпротоколів складено у Дніпропетровській області (3094), Києві (2675), Харківській (2255), Львівській (1670) та Одеській областях (1414).

Серед них 5235 адмінпротоколів було складено на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 2504 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 1996 – на водіїв транспортних засобів, 847 – керівників підприємств, установ та 533 протоколи – на керівників, працівників та відвідувачів нічних розважальних закладів.

Окрім того, 2640 адмінпротоколів було складено за порушення карантинних правил щодо самоізоляції.

У відомстві зазначають, що на території держави до забезпечення заходів із запобігання поширення COVID-19 залучено 15 тисяч правоохоронців, із яких 13 200 - співробітники Національної поліції.

Уточнюється, що поліціянти забезпечують охорону публічної безпеки та порядку на вулицях населених пунктів, дорогах та автомагістралях, здійснюють охорону осередків захворювання та медзакладів, де на лікуванні перебувають пацієнти, хворі на COVID-19.

Окрім того, правоохоронців залучають до несення служби на карантинних контрольно-пропускних постах для вжиття заходів із запобігання поширенню COVID-19. Зокрема, щодоби проводиться близько 1000 рейдів, за результатами яких правоохоронці складають в середньому 350 адмінпротоколів щодня.

У відомстві нагадали, що наразі в нашій країні залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони поділили на кілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону — за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

У поліції також закликали громадян не наражати на безпеку себе та оточення й дотримуватися правил карантину.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.