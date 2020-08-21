Словенія запровадила обов'язковий карантин для українців
Укрінформ
Влада Словенії змінила правила в'їзду для українців, передбачивши, що з 21 серпня громадяни України повинні по прибуттю до країни проходити 14-денний карантин.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Словенії.
Ці зміни пов’язані з тим, що Словенія внесла Україну до «червоної зони» через погіршення епідеміологічної ситуації.
Загалом у цьому «червоному списку» Словенії - 74 держави. Окрім України, у ньому РФ, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші.
У «зеленому списку» Словенії - 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.
Як повідомлялося, Словенія - одна із понад 40 держав, відкритих для в'їзду українців.
В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.