Словенія запровадила обов'язковий карантин для українців

Влада Словенії змінила правила в'їзду для українців, передбачивши, що з 21 серпня громадяни України повинні по прибуттю до країни проходити 14-денний карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті уряду Словенії.

Ці зміни пов’язані з тим, що Словенія внесла Україну до «червоної зони» через погіршення епідеміологічної ситуації.

Загалом у цьому «червоному списку» Словенії - 74 держави. Окрім України, у ньому РФ, Молдова, Сербія, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Бельгія та інші.

У «зеленому списку» Словенії - 19 країн, після повернення з яких самоізоляція не потрібна.

Як повідомлялося, Словенія - одна із понад 40 держав, відкритих для в'їзду українців.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2 106.