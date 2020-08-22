Ірландський міністр пішов у відставку через порушення карантину

Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі подав у відставку після того, як стало відомо, що він, порушуючи карантинні вимоги, взяв участь у вечері, де були присутні понад 80 гостей.

Як передає Укрінформ, про це пише Independent з посиланням на речника міністра.

"Міністр сільського господарства, продовольства і моря Дара Каллеарі іде у відставку з посади члена уряду. Рішення набирає чинності негайно", - сказав він.

Каллеарі вирішив звільнитися після того, як стало відомо, що він був присутній на вечері членів гольфового клубу разом із понад 80 іншими гостями під час карантину, який був запроваджений для боротьби з коронавірусом у країні.

Видання додає, що Каллеарі пропрацював міністром лише 37 днів. Це вже другий міністр, який за останні 54 доби звільнився з профільного відомства. Його попередник пішов у відставку після того, як його спіймали нетверезим за кермом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 серпня у світі зареєстровано 23 096 646 випадків COVID-19. З них 802 318 - летальні, а 15 688 639 осіб одужали.

Фото: independent.ie