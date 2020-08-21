Канада вже витратила $28 мільйонів на примусовий карантин

Уряд Канади витратив 37 мільйонів канадських доларів (близько $28 мільйонів) на розселення у готелях відвідувачів з-за кордону, які не мали можливості самоізолюватися за власний кошт.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це із посиланням на дані Агентства громадського здоров’я Канади пише CBC News.

“Станом на 16 серпня 3 222 особи було розміщено у готелях, перебування в яких оплачував уряд. До кінця липня ціна надання місць для відбування карантину перевищила $37 млн”, - йдеться у матеріалі.

Всього на території Канади наразі створено 13 центрів відбування карантину, однак, за словами речника Агентства, людей у них розміщають лише за крайньої потреби. “Карантинні приміщення використовуються для розміщення людей, які приїздять до Канади й не можуть ізолюватися, оскільки не мають змоги виконати вимоги обов’язкового карантину (приміром, проживають із вразливою людиною, не організували приватного транспортування у разі наявності симптомів тощо)”, - сказав речник Агентства громадського здоров’я Канади Джеофрой лего-Тівієрж.

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CBC News пояснює, що усі, хто прибуває до Канади з-за кордону, повинні два тижні перебувати в ізоляції, правила якої чітко окреслені. Якщо людина з поважних причин не може їх виконати, уряд безкоштовно надає місце у готелі та триразове харчування.

“Агентство на надало деталізованого кошторису, однак зазначило, що витрати включали кошти на проживання, харчування, транспортування, охорону та медичний огляд. У деяких місця для відбування карантину цілодобово була присутньою медсестра”, - зазначає CBC News.

Заради безпеки та захисту приватності жителям, уряд не розкриває точного місця розташування центрів для карантину, однак у більшості це - готелі середнього класу поблизу великих аеропортів.

Додамо, що станом на вечір середи на території Канади залишалося усього 4619 активних випадків COVID-19. Аби вберегти себе від завезення хвороби з-за кордону, країна ще в березні закрила свої кордони для більшості подорожувальників. Нещодавно заборону на перетин іноземцями кордону було продовжено до кінця серпня.

Станом на 20 серпня, у світі зафіксовано 22 667 413 випадків захворювання на COVID-19, зокрема летальних 792 740, одужали 15 372 329 осіб.

Фото: CTK Photo