У Шотландії відклали послаблення карантину через спалах COVID-19

Перший міністр Шотландії Нікол Старжен заявила, що в країні за минулі 24 години виявили 77 нових випадків коронавірусу, що є найбільшим показником за останні три місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Edinbugh Live.

За словами Стержен, Шотландія залишиться у 3-й фазі послаблення карантину через новий сплеск випадків коронавірусу. Водночас, вона не виключає, що подальше послаблення може бути схвалене під час наступного перегляду епідемічної ситуації.

Вона також додала, що нові дані чітко вказують на те, що вірус все ще становить «значку загрозу» для країни.

Стержен зазначила, що повернення людей на роботу в офіс досі залишається великим ризиком, і закликає громадян, при можливості, продовжувати працювати з дому.

Усього в Шотландії 19 407 випадків коронавірусу. З них вже 4 184 людей вилікувалися, а 2 491 особа померла.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 20 серпня у світі зафіксовано понад 22,5 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.