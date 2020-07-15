У Шотландії відкривають паби, перукарні та кінотеатри

Із середи, 15 липня, у Шотландії починають відновлювати роботу паби, бари, ресторани, перукарні, кінотеатри, релігійні установи та низка інших закладів.

Про це повідомляє BBC.

"Шотландія почала найважливіший крок в послабленні коронавірусних карантинних обмежень. Із середи всі перукарні та барбершопи, бари, ресторани, паби, кінотеатри, туристичні атракції, культові об’єкти та центри догляду за дітьми зможуть відновити свою роботу", - йдеться в повідомленні.

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що такі масштабні послаблення обмежень посилюють ризик нового зростання кількості заражень, відтак закликала людей залишатися пильними і ретельно дотримуватися заходів безпеки.

Зокрема, заклади на першому етапі відновлення роботи проситимуть клієнтів залишати свої імена та контакти – на випадок, якщо згодом їх потрібно буде попередити про ризик зараження. Це допоможе органам охорони здоров’я швидше встановлювати усіх осіб, які контактували з черговим хворим на коронавірус.

Як повідомлялося, в інших частинах Великої Британії подібні послаблення почалися ще раніше. Так, в Англії ресторани й перукарні відкрилися ще 4 липня, у так звану "суперсуботу". А з вівторка почали відкриватися заклади громадського харчування почали в Уельсі.

На початку липня Шотландія уже здійснила низку послаблень карантину: скасували обмеження на подорожі у радіусі 5 миль від місця проживання, дозволили відкрити "пивні сади" і зали просто неба, ходити у гості до друзів.

Станом на ранок 15 липня у світі підтверджено 13 462 873 випадків COVID-19, із яких 581 317 – летальні, а 7 852 445 людей вилікувалися.

Фото: JEFF J MITCHELL