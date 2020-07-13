У Шотландії протягом п'яти днів - жодної смерті від COVID-19

У Шотландії п'ятий день поспіль не зафіксовано жодного летального випадку внаслідок хвороби COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

"У Шотландії вже п'ятий день поспіль не зафіксовано жодної нової смерті внаслідок пандемії коронавірусу", - заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен.

Голова уряду розповіла на брифінгу щодо пандемії коронавірусу, що 2 490 пацієнтів в Шотландіі померли після зараження коронавірусом, і ця цифра не змінилася з минулої середи.

Вона додала, що загалом у Шотландії у 18 365 людей діагностували коронавірусну хворобу.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальні, одужало 7 605 053 особи.

У Великій Британії станом на 13 липня зафіксовано 289 603 підтверджених випадки коронавірусу та 44 819 летальних випадків.