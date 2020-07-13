У Нью-Йорку вперше з березня – жодної смерті від COVID-19

Минулої суботи, 11 липня, у Нью-Йорку вперше з березня не зафіксували жодної смерті внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє ABC News.

"Вперше з березня Нью-Йорк в суботу не повідомив про жодну підтверджену або ймовірну смерть від COVID-19", - інформує про попередні дані управління охорони здоров’я міста.

Перед цим, у п'ятницю, у Нью-Йорку зафіксували два летальних випадки серед пацієнтів з хворобою COVID-19.

Водночас, в управлінні охорони здоров'я Нью-Йорка попереджають про те, що "через затримки звітності, що найчастіше трапляється у вихідні, останні дані є неповними".

Перший летальний випадок унаслідок хвороби COVID-19 у Нью-Йорку зафіксували чотири місяці тому. Відтоді, кількість летальних випадків у мегаполісі перетнула позначку у 23 тисячі осіб.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, у світі зафіксовано 13 058 349 випадків коронавірусу, зокрема 571 984 летальних, одужало 7 605 053 особи. У США на ранок цього дня зафіксовано 3 413 995 випадків захворювання COVID-19.