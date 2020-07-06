Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив Трампа у "допомозі коронавірусу" - CNN

Губернатор американського штату Нью-Йорк Ендрю Куомо розкритикував президента США Дональда Трампа за те що той, буцімто "сприяв поширенню коронавірусу".

Про це повідомляє CNN.

"Трамп каже американському народу, що немає жодних проблем. Що люди можуть не носити маски, не дотримуватися соціальної дистанції, не вживати жодних запобіжних заходів. І тоді вірус поширюється такими темпами. Він (Трамп – ред.) допомагає вірусу. Він поширює вірус, роблячи такі заяви. Ви бачите, що рівень захворюваності зростає, ви бачите, як страждає економіка", - наводить канал слова Куомо.

Зазначається також, що політик наголосив: правильний спосіб боротьби з коронавірусом - це насамперед визнати існування проблеми. Але президент вдає, ніби її немає. "Ви ніколи не вирішите жодної проблеми в житті, яку ви відмовляєтеся визнати. Чому він відмовляється визнати це, я гадки не маю", - додав губернатор.

Як повідомлялося, станом на 6 липня США залишаються світовим лідером за кількістю випадків інфікування та смертей від COVID-19. У країні підтверджено понад 3 мільйони випадків коронавірусу, в тому числі 132,7 тис. летальних.