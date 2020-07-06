Губернатор штату Нью-Йорк звинуватив Трампа у "допомозі коронавірусу" - CNN
Про це повідомляє CNN.
"Трамп каже американському народу, що немає жодних проблем. Що люди можуть не носити маски, не дотримуватися соціальної дистанції, не вживати жодних запобіжних заходів. І тоді вірус поширюється такими темпами. Він (Трамп – ред.) допомагає вірусу. Він поширює вірус, роблячи такі заяви. Ви бачите, що рівень захворюваності зростає, ви бачите, як страждає економіка", - наводить канал слова Куомо.
Зазначається також, що політик наголосив: правильний спосіб боротьби з коронавірусом - це насамперед визнати існування проблеми. Але президент вдає, ніби її немає. "Ви ніколи не вирішите жодної проблеми в житті, яку ви відмовляєтеся визнати. Чому він відмовляється визнати це, я гадки не маю", - додав губернатор.
Як повідомлялося, станом на 6 липня США залишаються світовим лідером за кількістю випадків інфікування та смертей від COVID-19. У країні підтверджено понад 3 мільйони випадків коронавірусу, в тому числі 132,7 тис. летальних.