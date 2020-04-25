Коронавірус потрапив до Нью-Йорка з Європи, а не з Китаю - губернатор

До Нью-Йорка коронавірус потрапив із Європи, а не з Китаю, де був зафіксований перший спалах хвороби.

Про це заявив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, посилаючись на відповідне дослідження, пише Daily Mail.

"Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що коронавірус потрапив до штату із Європи, звідки у січні та лютому прилетіли 2,2 млн людей, бо тоді світ не зважав на загрозу, припускаючи, що вона може надійти лише з Китаю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив Куомо, протягом лютого Європу навіть не вважали джерелом поширення епідемії.

«Минулого листопада, грудня ... ми знали, що в Китаї виник спалах. Ви могли прочитати про це. Зараз дослідники кажуть, що вірус поширився в Італії ще у лютому", - сказав губернатор.

Куомо послався на дослідження Північно-Східного університету, згідно з яким у лютому в США вже налічувалося 28 000 випадків коронавірусу, зокрема у штаті Нью-Йорк - 10 000.

«Він прийшов з Європи. Якщо ви подивитеся на кількість авіарейсів, що прибули з Європи до Нью-Йорка у січні та лютому, аж до закриття кордонів у березні ... 13 000 рейсів привезли 2,2 мільйона людей", - зазначив губернатор.

Як повідомлялося, станом на ранок 25 квітня у світі зафіксовано 2 831 860 випадків коронавірусу, зокрема 807 010 осіб одужали та 197 318 загинули.

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