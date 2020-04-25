Український "Руслан" привіз медичний вантаж до США

Український літак "Авіаліній Антонова" Ан-124 "Руслан" доставив медичні засоби до Х’юстона в Техасі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Рейс вилетів із китайського Шанхая з вантажем засобів індивідуального захисту, медикаментів, антисептиків, апаратів штучної вентиляції легень. На черзі - такий самий рейс до міста Орландо у Флориді.

Це - перші з десяти гуманітарних рейсів української авіакомпанії, які заплановані до Сполучених Штатів, розповів "Голосу Америки" заступник директора "Авіалінії Антонова" Віталій Шость.

"На початок травня в нас заплановані ще декілька рейсів, вони здебільшого плануються до Лос-Анджелеса. 14 травня до літаків Ан-124 ще приєднається літак Ан-225 "Мрія", і ми його плануємо на столицю, Вашингтон. Ми працюємо через американських брокерів, тобто уряд США до нас не звертався. Наші літаки мають змогу завантажувати дуже великий об’єм таких товарів, бо зазвичай такі товари, я маю на увазі засоби індивідуального захисту і медичні прилади, не дуже важкі, але дуже об’ємні", - розповів Шость.

Він додав, що "Авіалінії Антонова" ведуть переговори щодо доставки вантажу до Мексики, а з настанням пандемії в компанії було багато замовлень з європейських країн.

За даними Worldometer, у США зафіксовано 925 232 випадки коронавірусу.