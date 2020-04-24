Українську "Мрію" з медвантажем зустрічатиме міністр оборони Німеччини

Український літак Ан-225 «Мрія» на початку наступного тижня доправить у Німеччину вантаж медичних захисних матеріалів.

Зустрічати його планує особисто міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє пресцентр Збройних сил.

За інформацією порталу, міністр Крамп-Карренбауер зустрічатиме Ан-225 в аеропорту "Лейпциг/Галле" в понеділок, 27 квітня, о 8:00.

Бундесвер разом з міністерством охорони здоров'я ФРН отримують загалом 25 мільйонів захисних масок з Китаю, використовуючи потужності українських літаків Антонов. Вантаж доправляється трьома рейсами: два виконує Ан-124 "Руслан", який доправляє 8,3 млн і 6,6 млн захисних масок, а Ан-225 "Мрія" транспортує 10,3 млн.

«Ці вантажопідйомники великої місткості двох типів Антонов - Ан-124 та Ан-225 - доступні Бундесверу на підставі договору SALIS (Стратегічне міжнародне рішення про авіаперевезення», - йдеться у повідомленні.

Завдяки шести двигунам, розмаху крил 88 м Ан-225 - найбільший і найважчий транспортний літак у світі - може перевозити до 250 тонн вантажу, нагадують німецькі військові.

Окрім ФРН учасниками SALIS є такі країни та партнери НАТО, як Бельгія, Чехія, Франція, Угорщина, Норвегія, Польща, Люксембург, Греція, Велика Британія, Словаччина та Словенія.