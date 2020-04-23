"Мрія" доставила в Україну медвантаж, що може увійти до книги рекордів Гіннеса – Зеленський

Транспортний літак Ан-225 "Мрія" доставив в Україну медичний вантаж з Китаю, який за обсягом може увійти в Книгу рекордів Гіннеса.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі літака, яку транслювали наживо на сторінці Офісу глави держави у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Фото: Офіс Президента

"Сьогодні ми зустрічаємо наш літак "Мрія", великий вантаж, один з і найбільших вантажів за останні тижні, які ми зустрічаємо з Китайської Народної Республіки. Наша "Мрія" привезла в Україну 12 млн масок як для лікарень, так і для аптечної мереж, також привезли біля 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і більше 100 тисяч захисних костюмів п’ятого рівня захисту", - зазначив Зеленський.

Фото: Офіс Президента

Президент підкреслив, що нинішній рейс за об'ємом вантажу є рекордом і може увійти до Книги рекордів Гіннеса.

"Ми пишаємося "Антоновим" і всіма екіпажами і вдячні усім, хто допомагає, перш за все, українцям і всім іншим країнам", - підкреслив Зеленський.

У свою чергу керівник ДП "Антонов" Олександр Донець пояснив, що в Україні сьогодні доставлено вантаж вагою 103 тонни.

"Під 1300 кубічних метрів вантаж по об'єму - завантаженість зараз вантажного відсіку фюзеляжу. Я думаю, що ми саме по об'єму, який перевезено, вийдемо на рекорд", - сказав він.

Водночас Донець анонсував, що через рейс, за тиждень "Мрія" виконуватиме ще один рейс за заявкою України.

Як повідомляв Укрінформ, літак "Мрія" став шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП «Антонов» – авіакомпанії «Авіалінії Антонова», які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 «Руслан» виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.

Починаючи з кінця березня, станом на 14 квітня авіакомпанія «Авіаліній Антонова» загалом перевезла понад 1,4 тис. тонн вантажів з Китаю до країн Європи, Америки та Близького Сходу.