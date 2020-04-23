Захисні костюми для медиків: у МОЗ пояснили, чому не купують українське
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я розумію, що в Україні є досить багато питань, досить багато проблем, які ми намагаємося врегульовувати. Щодо вимог до засобів захисту в умовах пандемії, ми маємо чітко розуміти, що має бути в людей, які забезпечують здоров'я, які лікують пацієнтів в лікарнях. Але що стосується саме українських виробників, то ми б з задоволенням купували українське, якби було підтвердження відповідності стандартам", - сказала вона.
Шаталова зазначила, що в МОЗ підтримують українських виробників. За її словами, це питання потрібно обов'язково зрушити з місця, і підготуватися до можливих майбутніх викликів.
Вона додала, що також потрібно бути впевненим, що наше українське може бути якісним і захищеним, а не просто використовувати речі, на які точно не можна дати гарантію.
"Але якщо ми говоримо про життя і безпеку, і продукція, яка виготовлена в переналаштованому цеху, без підтвердження відповідності, без підтвердження, що саме це захистить, то тут питання вже до сертифікації", - сказала Шаталова.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 23 квітня в Україні 7170 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 578 нових випадків.