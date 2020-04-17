В Україну щотижня п'ять літаків доставляють медзасоби з-за кордону - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що в середньому 5 літаків у тиждень доставляють в Україну медичні засоби, та поінформував про допомогу бізнесу в цьому.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Загалом зараз у нас у середньому на один тиждень десь 5 літаків", - підкреслив глава держави.

За його словами, Офісу Президента за майже 1,5 місяця вдалося привезти в Україну понад 700 тисяч респіраторів, понад 120 тисяч захисних костюмів, 60 тисяч захисних окулярів для лікарів, 7 млн пар рукавичок, 20 тисяч термометрів, 250 тисяч ПЛР-тестів, 550 тисяч експрес-тестів.

Крім того, Зеленський поінформував, що на цих вихідних очікується доставка 300 тисяч респіраторів, 105 тисяч захисних костюмів, а також сировини для виробництва українських тестів.

"Тут я вдячний і Китайській Народній Республіці, і нашим корейським колегам, і Швейцарії, і ОАЕ, тому що як і у нас, заборона на експорт існує в багатьох країнах, але ми один одному всі допомагаємо", - зауважив Президент.

Водночас він підкреслив, що на медзасоби йдуть "дуже великі гроші" й подякував бізнесу, який долучилася до надання допомоги.

"Вдячний деяким бізнесменам, тому що деякі з тих, із ким я зустрічався, вони використовували цю нагоду і стали на цьому роботи політичні кроки. Але більшість із тих бізнесменів, яких ми залучили до цього процесу підтримати фінансово, вони дійсно допомогли, я їм дуже вдячний", - заявив Зеленський.