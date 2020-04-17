Президент не очікує «спалаху недовіри» до влади через коронавірус

Президент Володимир Зеленський вважає, що в Україні не буде спалаху недовіри до нього чи до влади в цілому на тлі пандемії коронавірусу і пов’язаних з цим економічних проблем.

Про це Зеленський заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я не думаю, що у нас буде спалах недовіри до мене чи до влади в цілому», - сказав Зеленський.

Коментуючи репліку ведучого, що його рейтинг падає, а він теж має стосунок до довіри, Президент зауважив, що «не думає про рейтинги».

«Якщо казати відверто про довіру до лідера, то те, що ми зараз бачимо, я думаю, що довіра до мене достатньо висока 55-56%. Ця довіра вища, ніж була у мене після першого туру виборів, набагато вища», - акцентував Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня в Україні лабораторно підтверджено 4662 випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.