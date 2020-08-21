У лікарні Омська заявили, що Навальний не був отруєний

У лікарні Омська заявили, що Навальний не був отруєний

Укрінформ
Представник омської лікарні № 1 заявив, що російський опозиційний політик Олексій Навальний не був отруєний. 

Про це написала прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Твіттері, передає Укрінформ.

«Представник омської лікарні заявив, що Навальний не був отруєний. Тобто годину тому нам казали про смертельну отруту, небезпечну для оточуючих, а тепер - що токсини не знайдені. Що у них взагалі відбувається?» - написала вона.

За словами представника медустанови, «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт зазнав отруєння.

Представник лікарні також повідомив, що лікарі «практично мають повний діагноз», але повідомити його він відмовився.

Ярмиш опублікувала знімок з кабінету головного лікаря омської лікарні. «У ньому сидять три людини в костюмах і масках, чи з ФСБ, чи з СК. Не називають себе. Розмовляють із задоволенням на абстрактні теми, на питання про Олексія не відповідають. Лікаря в кабінеті немає», - повідомила вона.

Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не лише для нього, а й для оточуючих».

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

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Навального з борта літака доставили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він наразі в стані комі.

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль при необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

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Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

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