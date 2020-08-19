Без зовнішнього втручання Білорусі не вийти з глухого кута – німецький експерт

Євросоюз має скористатися шансом і показати свою солідарність з народом Білорусі, адже посилення впливу на цю країну з боку Росії призведе до катастрофічних наслідків.

Про це йдеться у статті директора відділу Центральної та Східної Європи берлінського відділення Фонду Маршала Йорга Форбріга, передає Укрінформ.

Напередодні позачергового саміту ЄС, який має відбутися 19 серпня, він зазначає, що з огляду на внутрішнє протистояння в Білорусі для виходу з глухого куту «потрібні міжнародні імпульси та ініціативи». Експерт звертає увагу на те, що фактично й Лукашенко визнав це, коли на минулих вихідних закликав Росію надати допомогу його режиму.

«ЄС повинен використати свій майбутній саміт, щоб подати сигнал та продемонструвати свою підтримку безпосередньому сусідові в нагальній потребі», - пише Форбріг.

На його думку, Європейський Союз може зробити шість кроків, щоб допомогти Білорусі знайти мирний вихід із ситуації, зменшити ризики ескалації та просуватися до прогресу, якого вимагають - і заслуговують - громадяни країни.

По-перше, у комюніке саміту ЄС слід підтвердити солідарність з білоруським народом, чітко зафіксувати, що вибори були нелегітимними, а жорстокість силовиків – неприйнятною. І одночасно відзначити мужність мирних протестувальників та їхнє право обирати майбутнє своєї країни. ЄС також повинен вимагати звільнення тисяч затриманих, які ще залишаються у в'язницях, указує експерт. Окрім того, треба посилити фінансову та гуманітарну підтримку жертв політичних репресій, правову допомогу, медичну та психологічну реабілітацію.

По-друге, ЄС повинен рішуче протидіяти наративу Лукашенка про начебто втручання Заходу в білоруські події. Останніми днями цей політик звинуватив країни ЄС у планах здійснення «кольорової революції» з метою його повалення, а НАТО – у концентрації сил уздовж західних кордонів Білорус з метою нападу на країну. Його чіткий намір полягає в тому, щоб мобілізувати Росію на свою підтримку, - пише автор статті, зауважуючи, що внутрішнє протиріччя не вирішиться, якщо перетворити його на міжнародний конфлікт.

По-третє, треба вимагати діалогу між режимом, політичною опозицією та громадянським суспільством у Білорусі. У країнах ЄС пропонують розпочати такий діалог під егідою ОБСЄ та БДІПЛ. Євросоюз має заохочувати Росію до цієї ініціативи, вважає експерт. Він переконаний: Кремль зрозумів, що Лукашенка не утримати при владі, і він не потрібний для продовження відносин між Білоруссю та Росією. Зміна влади відповідає також інтересам Кремля.

По-четверте, одностороннє втручання чи навіть вторгнення в Білорусь, як про це розмірковує дехто в Москві, «швидше за все, матиме катастрофічні наслідки, руйнуючи ще одну пострадянську республіку, відчужуючи білорусів від росіян та створюючи ще одну гарячу точку в сусідстві ЄС та Росії», - йдеться у статті. Тому, пише її автор, необхідно, щоб ЄС чітко дав зрозуміти, що жорсткий російський підхід до Білорусі не є прийнятним, і він наштовхнеться на адекватну санкційну європейську реакцію.

По-п’яте, ЄС має чітко вимагати переголосування на президентських виборах у Білорусі та бути готовим профінансувати потужну моніторингову місію на них.

І нарешті, підсумовує Форбріг, Євросоюз має уже зараз почати готувати «щедрий стабілізаційний пакет», який дасть змогу наступному уряду - хоч би яким би був - стабільно керувати Білоруссю як в економічному, так і політичному плані.