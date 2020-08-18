ЄС має підтримати демократичні протести у Білорусі – Макрон

Європейський Союз повинен підтримати продемократичні протести у Білорусі.

Про це у Tвіттері заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Укрінформ.

«Європейський Союз повинен продовжувати мобілізовувати підтримку сотень і тисяч білорусів, які мирно протестують за повагу їхніх прав, свободи й суверенітету», - заявив глава Французької Республіки.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.