Білорусь і не тільки: Макрон подзвонив Путіну

Президент Росії Володимир Путін і президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові висловили зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Кремля.

«Під час обговорення ситуації, що загострилася в Білорусі, Володимир Путін наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки і чиненні тиску на білоруське керівництво. З обох сторін висловлено зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні виниклих проблем », - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бесіда відбулася за ініціативою Парижа.

Сторони також обговорили лівійську кризу.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Відразу після виборів у Білорусі почалися виступи громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше ніж 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.