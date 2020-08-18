ЄС має санкціями застерегти РФ від силового втручання в Білорусь – євродепутат

Оскільки виключати силового втручання РФ у Білорусь наразі не можна, ЄС має заявити Москві про можливість запровадження суворих санкцій, аби утримати її від цього кроку.

Таку думку висловив член Комітету Європарламенту з закордонних справ Яцек Саріуш-Вольський, повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

У контексті завтрашньої відеоконференції Європейської ради, на якій лідери ЄС обговорять ситуацію в Білорусі, європарламентарій зазначив: "ЄС може не визнати вибори, вимагати мирного передання влади, звільнення затриманих, санкцій проти осіб, відповідальних за насильство. Лідери ЄС можуть заявити про посилення політичної і технічної підтримки Білорусі, якщо там відбудеться демократична трансформація. Вони також можуть, але це найбільший знак запитання, закликати Росію утримуватися від втручання та погрожувати санкціями, якщо вона вирішить це зробити".

На думку політика, останній пункт був би найважливішим, проте прийняти таке рішення буде непросто через відсутність в ЄС єдиної позиції щодо Москви.

За словами євродепутата, країни ЄС також можуть пригрозити Росії економічною ізоляцією та виключенням з фінансової системи SWIFT.

При цьому він висловив упевненість, що в нинішній ситуації Росія не може дозволити собі ігнорувати ймовірність запровадження санкцій.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Комітет у закордонних справах Палати представників Конгресу США засудив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія готова надати Мінську допомогу, зокрема військову, "для забезпечення безпеки".

15 серпня чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з Путіним і Росія на перший запит "надасть всебічну допомогу у забезпеченні безпеки Білорусі у разі зовнішніх військових загроз".

Читайте також: Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

У Білорусі після президентських виборів, які відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. людей. У лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про кількох загиблих.