Рішення про євросанкції для Білорусі у середу не ухвалюватимуть - журналіст

Лідери країн Європейського Союзу на позачерговій відеоконференції 19 серпня, імовірно, не ухвалюватимуть жодних рішень щодо санкцій проти білоруської влади.

Як передає Укрінформ, про це у Tвіттері написав кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Не очікується, що пропозиція про санкції щодо Білорусі буде готова до саміту ЄС завтра, найімовірніше, наступного тижня. Ніякого рішення не буде прийнято, але очікується заклик до діалогу, поваги до суверенітету країни, звільнення арештованих і підтримки мирних демонстрантів», - написав журналіст.

Як повідомлялося, президент Європейської Ради Шарль Мішель ініціював проведення 19 серпня позачергового саміту ЄС для обговорення ситуації в Білорусі.

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Прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс раніше заявив, що буде домовлятися про санкції проти офіційного Мінська із рядом сусідніх держав у разі, якщо відповідне рішення не буде прийняте ЄС.

У Єврокомісії 18 серпня заявили, що робота над підготовкою санкційних списків щодо Білорусі розпочалася, але ще не завершена.

Рада закордонних справ ЄС 14 серпня дійшла згоди про необхідність введення санкцій проти осіб, відповідальних за насильство, репресії і фальсифікацію виборів у Білорусі.

У Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, тривають протести проти офіційних їх результатів, згідно з якими Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапило щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.