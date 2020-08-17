У Гаазі білоруси під своїм посольством провели акцію підтримки співвітчизників

У нідерландському місті Гаага під посольством Білорусі відбулася акція солідарності з протестами, що проходять у Білорусі проти фальсифікації президентських виборів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Участь в акції взяли понад 400 осіб, які пройшлися ходою від центральної станції Гааги до посольства Білорусі. З плакатами, прапорами та квітами учасники акції скандували, що засуджують насильство проти мирних протестів та підтримують своїх співвітчизників.

“Ми не можемо замовкнути, ми будемо продовжувати боротьбу”, - наголосили учасники акції.

У Гаазі білоруси влаштували акцію підтримки співвітчизників / Фото надані учасниками акції

Загалом у Нідерландах — в Гаазі та Амстердамі — відбулося вже з десяток акцій підтримки.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня в Амстердамі три десятки білорусів, які мешкають у Нідерландах, з плакатами та білими трояндами вийшли на центральну площу Амстердама у знак солідарності з народом Білорусі.

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9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.