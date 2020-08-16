Опозиція в Білорусі озвучила політичні вимоги

На акції опозиції в центрі Мінська вперше прозвучали політичні вимоги - їх озвучила начальник штабу знятого з виборів кандидата в президенти Віктора Бабарика Марія Колесник.

Про це повідомляється на Телеграм-каналі "Політика країни", передає Укрінформ.

Серед головних вимог протестувальників - відставка Олександра Лукашенка, визнання президентом Світлани Тихановської і після цього - проведення нових виборів.

У той же час білоруська опозиція вимагає порушити кримінальні справи проти співробітників міліції за насильство проти протестувальників і призначити компенсації всім постраждалим.

"Ми не заспокоїмося і не зупинимося, поки Білорусь не стане вільною країною", - заявила Колесник.

Зараз колона демонстрантів направляється до Будинку уряду в Мінську, де запланований фінальний мітинг.

Акції протесту проходять і в інших містах Білорусі.

Раніше на Телеграм-каналі NEXT Live з'явилося повідомлення про те, що в Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональна страйк "до дотримання вимог народу".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила їх результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У країні почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування.

Тихановська була змушена виїхати з Білорусі.

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В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

Фото: Радіо Свобода