Опозиція в Білорусі озвучила політичні вимоги
Про це повідомляється на Телеграм-каналі "Політика країни", передає Укрінформ.
Серед головних вимог протестувальників - відставка Олександра Лукашенка, визнання президентом Світлани Тихановської і після цього - проведення нових виборів.
У той же час білоруська опозиція вимагає порушити кримінальні справи проти співробітників міліції за насильство проти протестувальників і призначити компенсації всім постраждалим.
"Ми не заспокоїмося і не зупинимося, поки Білорусь не стане вільною країною", - заявила Колесник.
Зараз колона демонстрантів направляється до Будинку уряду в Мінську, де запланований фінальний мітинг.
Акції протесту проходять і в інших містах Білорусі.
Раніше на Телеграм-каналі NEXT Live з'явилося повідомлення про те, що в Білорусі з 17 серпня оголошується загальнонаціональна страйк "до дотримання вимог народу".
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила їх результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
У країні почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування.
Тихановська була змушена виїхати з Білорусі.
В Євросоюзі не визнали результати президентських виборів у Білорусі і вирішили почати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.
Фото: Радіо Свобода