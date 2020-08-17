Чеський прем'єр закликав євроспільноту підтримати протести у Білорусі

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш закликав країни Євросоюзу підтримати протести білоруського народу.

Як передає Укрінформ, про це Бабіш написав у своєму Twitter.

"У Білорусі не може статись те, що сталось у нас в 1968 році. Європейський союз має бути дієвим. Має білорусів заохотити, щоб вони не боялися реалізувати у себе оксамитову революцію моделі листопада 1989 року", – написав Бабіш.

V Bělorusku se nesmí stát to, co u nás v roce 1968. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 1989. Proto se v tom angažuju a proto v tom také V4 s pobaltskými zeměmi musí hrát svoji roli. Víc v hlášení. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) August 16, 2020

Бабіш переконаний, що білоруси не повинні боятися змін, подібних Оксамитовій революції, яка сталася у Чехословаччині в 1989 році, а Євросоюзу слід підбадьорити їх в цьому.

На його думку, важливу роль в цьому повинні зіграти держави Вишеградської четвірки (Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина) і Балтійські країни.

Тим часом у чеських Празі та Брно у неділю відбулися акції солідарності з білоруськими демонстрантами, а мерії Брно і Пльзеня напередодні вивісили на будівлях білоруський біло-червоно-білий прапор на знак підтримки протестувальників.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися всією країною. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Від початку протестів було затримано понад 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів під час виборів, і закликала громадян Білорусі у наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.