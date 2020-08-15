Турецькі виші повернуться до навчання за "гібридною" моделлю

Турецькі виші розпочнуть навчання з 1 жовтня, що на кілька тижнів пізніше, ніж планувалося.

Повернення відбуватиметься за «гібридною» моделлю — навчальні заклади самостійно вирішуватимуть, якою буде форма навчання: за особистої присутності чи віддалено, повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву Ради з вищої освіти Туреччини (YÖK).

"Університетам запропоновано почати навчальний процес з 1 жовтня 2020 року. Відповідні ради в університетах приймуть рішення про форму навчання відповідно до епідситуації в регіонах», - повідомила рада.

Рішення було прийняте після консультацій з МОЗ, «гібридна» модель була обрана для максимального врахування ситуацій з COVID-19 у кожному регіоні. Вишам запропоновано самостійно обрати модель навчання: особиста присутність, віддалена форма навчання чи змішана.

Виші, на відміну від шкіл, мають в Туреччині ширші можливості щодо планування навчального процесу та самостійно визначають початок та кінець навчання на основі загальних вимог до його тривалості.

Як повідомляв Укрінформ, на відміну від вишів, де навчання відтермінували, освітній процес у школах почнеться раніше запланованого: дистанційне навчання — на тиждень раніше, ніж було заплановано, - 31 серпня, а повноцінний шкільний процес стартує 21 вересня.