Турецькі виші повернуться до навчання за

Турецькі виші повернуться до навчання за "гібридною" моделлю

Укрінформ
Турецькі виші розпочнуть навчання з 1 жовтня, що на кілька тижнів пізніше, ніж планувалося.

Повернення відбуватиметься за «гібридною» моделлю — навчальні заклади самостійно вирішуватимуть, якою буде форма навчання: за особистої присутності чи віддалено, повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на заяву Ради з вищої освіти Туреччини (YÖK).

"Університетам запропоновано почати навчальний процес з 1 жовтня 2020 року. Відповідні ради в університетах приймуть рішення про форму навчання відповідно до епідситуації в регіонах», - повідомила рада.

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Рішення було прийняте після консультацій з МОЗ, «гібридна» модель була обрана для максимального врахування ситуацій з COVID-19 у кожному регіоні. Вишам запропоновано самостійно обрати модель навчання: особиста присутність, віддалена форма навчання чи змішана.

Виші, на відміну від шкіл, мають в Туреччині ширші можливості щодо планування навчального процесу та самостійно визначають початок та кінець навчання на основі загальних вимог до його тривалості.

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Як повідомляв Укрінформ, на відміну від вишів, де навчання відтермінували, освітній процес у школах почнеться раніше запланованого: дистанційне навчання — на тиждень раніше, ніж було заплановано, - 31 серпня, а повноцінний шкільний процес стартує 21 вересня.

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