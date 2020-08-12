Японія закликає Білорусь відмовитися від застосування сили

Міністерство закордонних справ Японії закликало владу Білорусі забезпечити принципи демократії у країні та відмовитися від застосування сили до протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі японського відомства.

Японія закликає владу Білорусі забезпечити принципи демократії та відмовитися від застосування сили.

У відомстві додали, що занепокоєні сутичками між протестувальниками та правоохоронцями, що виникли на території Білорусі, включаючи Мінськ, після проведення президентських виборів у країні.

МЗС Японії також висловило жаль з приводу того, що на самих виборах не змогли бути присутні спостерігачі від ОБСЄ та Бюро демократичних інститутів і прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, у Мінську та інших містах Білорусі третю добу тривають протести проти офіційно оголошених результатів президентських виборів. Численні демонстрації почалися в Білорусі ввечері в день голосування, 9 серпня, і повторилися 10 серпня, їх жорстоко розганяли силовики. Для розгону мирних мітингів силовики застосували водомети, гумові кулі і сльозогінний газ.

Всього в країні за 9 і 10 серпня затримали понад п'ять тисяч осіб, щонайменше одна людина загинула. За офіційними даними, в лікарні доставили понад 200 постраждалих. Їхня точна кількість невідома.