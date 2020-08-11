По демонстрантах у Мінську могли стріляти польськими набоями - ЗМІ

В одному з районів Мінська, звідки силовики стріляли по протестувальниках, знайшли гільзи від набоїв, начебто вироблених у Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на публікації у соцмережах.

Польський журналіст Славомир Сєраковський, який зараз перебуває в Білорусі, опублікував фото гільзи з написом "Зроблено в Польщі".

S.Sierakowski: Polsce grozi międzynarodowa kompromitacja, ale jeszcze bardziej kompromitacja w oczach Białorusinów, którzy zbierają sobie z ulic łuski Made in Poland, w tym czasie, gdy nasz szef MSZ czy prezydent wydają kolejne podniosłe oświadczeniahttps://t.co/2o5qnTmIJY pic.twitter.com/rRG6vILR3U — Krytyka Polityczna (@krytyka) August 11, 2020

За його словами, гільзи були знайдені на одному з дворів Мінська, звідки обстріляли мітингувальників. Гільзи білого кольору, ймовірно, були випущені з 12-мм гладкоствольної зброї.

У звязку з цим видання нагадує, що Білорусь перебуває під санкціями ЄС з 2011 року. У 2016-му їх послабили, однак продаж зброї та техніки для придушення демонстрацій до Білорусі досі заборонений.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Фото: Наша Ніва