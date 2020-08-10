Протести у Білорусі: Прага відкидає звинувачення Лукашенка про "ляльководів"

Чеські політики розкритикували перебіг президентських виборів у Білорусі, засудили насильство проти демонстрантів у Мінську та рішуче відкинули закиди з боку білоруської влади щодо можливого втручання Чехії у події в республіці.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Міністр закордонних справ країни Томаш Петршичек заявив, що Чехія насправді давно підтримує білоруське громадянське суспільство, однак рішуче відкинув заяву про те, що Чехія має відношення до організації протестів у Білорусі. За словами Петршичека, президент Александр Лукашенко не надав жодних доказів того, що уряд Чехії має хоча б щось спільне з таким звинуваченням.

Лукашенко звинуватив "маріонеток" з низки західних країн, зокрема, Чехії, Польщі та Великої Британії, які, за його словами, ззовні організували заворушення в Білорусії. "Одна з ліній ляльководів – Чехія", - заявив чинний президент республіки, додавши, що протестами керували по телефону з Праги.

"Не вважаємо президентські вибори в Білорусі ні вільними, ні демократичними", - написав у Twitter Томаш Петршичек.

МЗС назвало "неприйнятним" затримання великої кількості людей напередодні дня голосування та застосування репресивних сил проти громадян, які протестують проти результатів виборів. У дипломатичному відомстві наголосили на неможливості ігнорувати "безпрецедентний інтерес", який білоруське суспільство виявило до цих виборів, і рішучий заклик громадськості до справді вільних виборів. Також у МЗС підкреслили, що повністю поважають незалежність та суверенітет Білорусі, але водночас "за будь-яких обставин підтримуватимуть свободу вираження поглядів та зборів та рівноправну політичну конкуренцію".

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Прем'єр-міністр ЧР Андрій Бабіш написав, що засуджує насильство поліції та жорстоку розправу проти мирних демонстрантів у Мінську. "Це перебіг подій, який у жодному разі не належить до картини сьогоднішньої Європи", - йдеться в його дописі в Twitter.

Опозиція запропонувала скликати позачерговий саміт ЄС через події в Білорусі.

Водночас у ЗМІ та соцмережах з’явилася інформація, що білоруська поліція нібито використовувала проти протестувальників флеш-гранати чеського виробництва. Міністерство закордонних справ ЧР заявило чеському виданню Lidovky, що не може підтвердити або спростувати справжність фотографій, на яких фігурують ці гранати з написом Intervention Explosive P1. Але у відомстві зазначили, що експорт цього матеріалу до Білорусі заборонений, і Чехія дотримується ембарго ЄС, яке діє з 2011 року. В МЗС припустили, що продукція, якщо вона дійсно застосовувалася, могла бути завезена в Білорусь до введення санкцій, або через треті країни.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ять осіб - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Анна Канопацька, лідер кампанії "Говори правду" Андрій Дмитрієв, голова партії "Білоруська соціал-демократична Грамада" Сергій Черечень і чинний президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців.

Фото: Наша Ніва