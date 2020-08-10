ЄС назвав "непропорційним та неприйнятним" насильство проти протесту у Білорусі

Високий представник ЄС Жозеп Боррель та єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї назвали «непропорційним та неприйнятним» насильство, що було застосоване проти учасників мирних протестів в ніч після виборів.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві представників Євросоюзу, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз неодноразово висловлював свої очікування щодо належного проведення цих виборів. Ніч після виборів була розбурхана непропорційним та неприйнятним насильством з боку влади проти мирних учасників протесту. За повідомленням, це спричинило загибель одного громадянина і поранення багатьох інших. Ми засуджуємо насильство та закликаємо до негайного звільнення всіх, хто були затримані минулої ночі. Влада Білорусі має забезпечити повагу до фундаментального права на мирні зібрання», - йдеться у документі.

Як зазначають представники ЄС, після безпрецедентної мобілізації громадськості, що відбулася в країні для забезпечення вільних виборів та демократії, народ Білорусі очікує на точний підрахунок голосів.

«Лише дотримання прав людини, демократії, вільні та справедливі вибори гарантують стабільність та суверенітет Білорусі. Ми будемо продовжувати уважно стежити за розвитком подій, щоб оцінити, яким чином сформувати відповідь з боку ЄС та його взаємини з Білоруссю з огляду на ситуацію, що розвивається», - йдеться у спільній заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля та єврокомісара Олівера Варгеї.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За попередніми даними ЦВК Білорусі, за чинного президента Олександра Лукашенка, який незмінно керує країною з 1994 року, проголосували 80,23% виборців.

У МВС Білорусі заявили про затримання близько 3 тисяч осіб на протестах у країні, які виникли після голосування на виборах президента.

Водночас у правозахисному центрі "Вясна" повідомили, що одна людина загинула в результаті в'їзду спецтранспорту в натовп під час акції протесту, а в лікарнях Мінська перебувають десятки постраждалих.

Фото з сайту opinionua