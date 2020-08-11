ЄС вивчає можливість санкцій проти білоруських можновладців і силовиків

Євросоюз не вважає президентські вибори у Білорусі ні вільними, ні справедливими, тому вивчає можливість санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації результатів голосування та насильство проти протестувальників.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля.

"Вибори не були ні вільними, ні справедливими. Влада вдалася до невиправданого та неприйнятного насильства. Ми будемо вивчати дії білоруської влади в цій ситуації та проводити глибоку переоцінку наших відносин з Білоруссю, що може включати, зокрема, прийняття адресних заходів проти осіб, відповідальних за насильство та фальсифікацію результатів виборів", - йдеться у заяві.

Крім того, в ЄС закликали керівництво Білорусі розпочати діалог із суспільством, щоб уникнути подальшого насильства.

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"Ми закликаємо білоруське політичне керівництво розпочати справжній та всеохоплюючий діалог з ширшою частиною суспільства, щоб уникнути подальшого насильства", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК Білорусі попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

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У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників.

Тим часом Світлана Тихановська залишила Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.