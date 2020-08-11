МЗС Білорусі запевняє в готовності до діалогу з іноземними партнерами

Міністерство закордонних справ Білорусі заявляє про готовність почати діалог з іноземними партнерами у зв'язку з протестами в країні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві МЗС Білорусі.

У документі зазначається, що Білорусі не байдужа реакція іноземних партнерів, тож вона готова надати конкретні факти про втручання у виборчий процес з-за меж країни.

"Ми пропонуємо об'єктивно та без емоцій розібратися в тому, що, як і чому відбувається сьогодні у Білорусі. Ми готові до конструктивного, а головне - об'єктивного діалогу на цю тему з усіма закордонними партнерами", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

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За оголошеними ЦВК Білорусі попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими результатами. У ніч на вівторок акції у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Тим часом Світлана Тихановська залишила Білорусь, повідомлялося, що вона перебуває у Литві.

Фото: mfa.gov.by