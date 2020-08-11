Парламент Білорусі вважає адекватними дії силовиків проти протестувальників

Парламентарії Білорусі оприлюднили заяву щодо протестів у країні. Депутати назвали невдоволення громадян спробою дестабілізації ситуації, а дії силовиків - адекватними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція БЕЛТА.

У заяві членів Ради республіки та депутатів Палати представників відзначається неприйнятність насильства в країні.

"Шлях насильства неприйнятний для білоруського народу", - йдеться у документі.

Парламентарії рішуче засуджують спроби розколоти суспільство та дестабілізувати ситуацію в країні. "Молодь Білорусі не повинна стати розмінною монетою у бажаючих розхитати ситуацію. Кожен громадянин зобов'язаний виконувати закони, а держава - забезпечувати порядок та спокій. Дії правоохоронних органів адекватні провокаціям учасників несанкціонованих акцій", - зазначили у парламенті.

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Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.

За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до тривалих протестів по всій Білорусі.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.

У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".

Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.

Фото: TUT.BY