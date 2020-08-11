У Європарламенті пропонують ввести санкції за фальсифікацію виборів у Білорусі
Як передає Укрінформ, про це написав у Твітер литовський депутат Петрас Аустрявічус.
"Група депутатів Європарламенту закликає керівництво ЄС застосувати цільові санкції проти всіх винних у фальсифікації виборів, насильстві та репресіях у Білорусі", - йдеться у дописі депутата.
"Білоруський режим перетнув червону лінію, застосувавши безпрецедентне насильство та обмежувальні заходи проти білоруських громадян, які вимагають свободи та демократичних змін", - сказано у заяві європарламентаріїв.
Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори.
За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці цифри та заявила про готовність до довготривалих протестів по всій Білорусі.
У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту, що виникли після голосування на виборах президента.
У ніч на вівторок протести у Мінську продовжилися, силовики знову розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська".
Опозиційна кандидат на виборах президента Білорусі Світлана Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.